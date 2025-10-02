Manchester, accoltellamento fuori da una sinagoga: 4 feriti

Un accoltellamento è avvenuto vicino a una sinagoga a Manchester, precisamente nella zona di Crumpsall. Lo riferisce la polizia, citata dai media locali. La Bbc riporta che la polizia ritiene che siano diverse le persone accoltellate. Il fatto avviene nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur.Andy Burnham, sindaco dell’area metropolitana di Manchester, ha dichiarato giovedì che “il pericolo immediato sembra essere passato”.

Ucciso l’assalitore

Sono 4 le persone ferite nell’accoltellamento avvenuto vicino a una sinagoga a Manchester. Lo riporta la Bbc, aggiungendo che l’assalitore è stato colpito dal fuoco della polizia. L’emittente precisa che le condizioni dell’assalitore non sono note. Il sindaco Andy Burnham, parlando con Bbc Radio Manchester ha detto che “si ritiene” che l’assalitore sia morto ma ha aggiunto che “non è confermato”.



La polizia ha riferito che “è stata chiamata alle 9.31 alla sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park, in Middleton Road, Crumpsall, da un cittadino che ha dichiarato di aver visto un’auto investire alcune persone e un uomo essere accoltellato”. La polizia ha dichiarato “un incidente grave alle 9.37 del mattino”. “Alle 9:38 gli agenti della Greater Manchester Police hanno aperto il fuoco. Un uomo è stato colpito, presumibilmente l’assalitore”, ha riferito ancora la polizia, aggiungendo che “i paramedici sono arrivati sul posto alle 9:41 e stanno prestando soccorso ai cittadini, attualmente 4, feriti sia dal veicolo che da coltellate”. “Si chiede ai cittadini di evitare la zona mentre la polizia continua a occuparsi dell’incidente”, conclude la polizia.





Starmer: “Sconvolto da attacco”



“Sono sconvolto dall’attacco alla sinagoga di Crumpsall” a Manchester. È quanto scrive in un post sul social X il primo ministro britannico Keir Starmer. “Il fatto che sia avvenuto durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, lo rende ancora più terribile”, aggiunge, “il mio pensiero va ai cari di tutte le persone colpite e ringrazio i servizi di emergenza e tutti i primi soccorritori”. Starmer sta rientrando dal vertice di Copenaghen per presiedere una riunione del comitato di emergenza del governo, denominato COBRA.