Gaza, Von der Leyen: “Bene piano Trump, Ue pronta a fare la sua parte”. Hamas frena. Dall’alba almeno 30 morti per i raid dell’Idf

L’Occidente plaude l’iniziativa del tycoon. Netanyahu ribadisce: “Non ho accettato Stato palestinese”

All’indomani dell’incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca durante il quale il tycoon ha presentato il piano in 20 punti per la pace a Gaza, entra nel vivo la discussione per attuare la proposta di accordo del presidente americano. Mentre l’occidente plaude l’iniziativa americana, così come l’Anp e diversi paesi arabo-islamici, arrivano prime reazioni negative dal movimento islamista nella Striscia.