Principe Harry, accuse di sabotaggio prima dell’incontro con re Carlo

Tra accuse e difficoltà, il delicato rapporto tra Harry, Carlo e William al centro dell’attenzione mediatica

Buckingham Palace è “addolorato e perplesso” dopo che la squadra del principe Harry avrebbe affermato che alcuni membri della cerchia ristretta di re Carlo avrebbero tentato di sabotare il loro incontro di riconciliazione, che si è tenuto a Londra per la prima volta in 18 mesi. Il team del principe ha accusato pubblicamente i “cortigiani” di aver fatto trapelare ai media dettagli del loro incontro per sabotarlo. “La realtà è che i collaboratori più anziani hanno lavorato dietro le quinte per migliorare quello che è un delicato ma importante rapporto familiare privato”, ha detto una fonte reale al Sunday Times.

Un incontro formale e distaccato secondo i media

Un articolo del quotidiano The Sun sosteneva che l’incontro di Harry con suo padre fosse stato “chiaramente formale” e che aveva fatto sentire il Duca del Sussex più come un “visitatore ufficiale”, piuttosto che come un familiare stretto.

Le parole di William sul difficile periodo della famiglia reale

Nei giorni precedenti, anche il fratello di Harry, il principe William, ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nell’ultimo periodo. In un’intervista, William ha definito il 2024 come “l’anno più difficile della mia vita”, rivelando come le tensioni familiari e gli eventi pubblici abbiano pesato profondamente su di lui. Parole che mostrano quanto la famiglia reale sia attraversata da momenti complicati, in cui la riconciliazione tra Harry e Carlo rappresenta solo una delle molte sfide da affrontare.