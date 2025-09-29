Gaza, almeno 23 vittime dall’alba. Oggi l’incontro Trump-Netanyahu – La diretta

Almeno 23 persone sono morte dall’alba nella Striscia di Gaza di cui 21 a Gaza City, secondo Al Jazeera che cita fonti mediche sul posto. C’è attesa intanto per l’incontro di oggi tra il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo alcune fonti citate dal Times of Israel l’incontro fra Netanyahu e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff, al quale ha preso parte anche il genero del presidente americano Jared Kushner, sarebbe stato “positivo” ed emergerebbero “segnali di ottimismo” sul piano di pace.
Il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo, in un'intervista rilasciata alla radio nazionale Rne, rispetto alla questione del transito delle armi Usa dirette a Israele nelle basi spagnole di Rota e Moròn, ha affermato che la legislazione nazionale non può vietare il passaggio di tali armi perché l'uso di queste due basi da parte degli Usa è regolato da trattati internazionali. Cuerpo ha però assicurato che c'è un "dialogo continuo" con le autorità statunitensi e che l'intenzione è quella di "esercitare la massima pressione".
“Abbiamo raggiunto il limite delle nostre capacità di regolamentazione in materia di esportazioni, importazioni e transito di armi attraverso i porti e le frontiere spagnole. Da lì in poi, le operazioni all’interno delle basi militari sono regolate dai trattati internazionali e qui, in parte, lo sforzo è quello di collaborare con le autorità americane per evitare tale transito”, ha detto Cuerpo. Riguardo alla possibilità di mantenere determinati contratti con Israele se questi incidono sulla “sicurezza nazionale”, il ministro ha assicurato che se ciò dovesse verificarsi, sarà fatto con “totale trasparenza” perché ogni operazione dovrà essere approvata dal Consiglio dei ministri.
Papa Leone XIV, questa mattina, ha ricevuto il Principe Ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrein, il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa. Nel corso dell’udienza “sono stati toccati alcuni temi di comune interesse quali l’urgente necessità di porre fine alla guerra in Medio Oriente e l’impegno per la pace tra le nazioni”. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Il Principe Salman bin Hamad Al Khalifa si è poi incontrato con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Miroslaw Stanislaw Wachowski. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – fa sapere ancora la Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali, convenendo sulla volontà di rafforzarle ulteriormente. Ci si è poi soffermati sulla politica del Regno del Bahrein nel promuovere il dialogo interreligioso e la coesistenza pacifica tra le diverse religioni nel Regno”.
Fonti mediche hanno confermato ad Al Jazeera che 23 persone sono state uccise dall’alba nella Striscia di Gaza negli attacchi dell’esercito israeliano. Ventuno dei morti sono stati uccisi a Gaza City. Una delle ultime vittime stava aspettando aiuti nei pressi di un centro di soccorso a nord della città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Lo ha riferito l’ospedale Nasser, nella vicina Khan Younis.
L’esponente dell’opposizione israeliana Benny Gantz ha espresso il suo sostegno al piano in 21 punti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, in vista dell’incontro tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader americano. “Il quadro del presidente Trump rappresenta un’enorme opportunità per Israele. Dobbiamo restare fermi su due principi senza compromessi: primo, tutti gli ostaggi devono tornare subito. Questa è la questione più urgente. Secondo, Israele mantiene la libertà di azione in materia di sicurezza e non affida la propria sicurezza a terzi”, ha scritto Gantz su X. “Questo quadro normativo avrebbe potuto essere raggiunto molto tempo fa, ma meglio tardi che mai”, ha aggiunto.
“La missione va avanti con l’obiettivo di far valere il diritto internazionale e di creare un corridoio umanitario permanente per Gaza. Al momento ci troviamo a un giorno circa di navigazione dalla zona in cui altre flotille in precedenza sono state fermate”. Lo ha detto, in collegamento con Radio 24 dalla Global Sumud Flotilla, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi.
“Israele – ha proseguito Scuderi – ha dimostrato più volte di non avere nessuna linea rossa, ma il nostro atteggiamento è, ed è sempre stato, pacifico e non violento. Del resto, si tratta di imbarcazioni civili che hanno la finalità di consegnare aiuti. Un altro obiettivo è poi quello di far sì che con le interlocuzioni e la pressione politico-diplomatica si arrivi alla creazione del corridoio umanitario permanente”.
“L’attenzione deve rimanere concentrata su Gaza, sui risultati che anche grazie alla nostra missione possono arrivare alla popolazione palestinese. Lo scopo non è parlare della Flotilla, al netto del tema relativo alla sicurezza e all’incolumità di tutte le persone a bordo. Il compito di chi, come me, si trova qui è anche quello di riportare l’attenzione sul genocidio, sulla pulizia etnica e sulla carestia in corso a Gaza”, ha concluso.
Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato di aver informato il primo ministro Benjamin Netanyahu delle “linee rosse” del suo partito in vista del prossimo incontro del premier con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante il quale i due dovrebbero discutere il piano in 21 punti del presidente per porre fine alla guerra di Gaza. Smotrich ha affermato che le linee rosse del suo partito, Sionismo religioso, “includono la fine della guerra solo con il completo e autentico smantellamento e la smilitarizzazione di Hamas e della Striscia di Gaza”. Smotrich inoltre chiede che non ci sia alcun ruolo per l’Autorità Nazionale Palestinese nel governo della Striscia, nemmeno indirettamente, affermando che un tale ruolo equivarrebbe al riconoscimento di uno Stato palestinese. Smotrich chiede inoltre che il Qatar non abbia alcun ruolo nella gestione postbellica di Gaza, definendo lo Stato del Golfo “ipocrita doppiogiochista che sponsorizza il terrorismo”.
La Spagna ha vietato il transito attraverso le basi di Rota e Morón de la Frontera di aerei o navi statunitensi carichi di armi, munizioni o attrezzature militari destinate a Israele: sia quelli diretti direttamente nello Stato ebraico sia quelli che lo hanno come destinazione finale dopo uno scalo intermedio. Ne dà notizia El Paìs che cita fonti informate sul funzionamento del Comitato congiunto ispano-statunitense, che gestisce l’uso quotidiano delle basi. Rota e Morón vengono utilizzate dagli Stati Uniti in base a un Accordo Bilaterale di Difesa con la Spagna e, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri iberico di un decreto di embargo delle armi a Israele, sono stati sollevati dubbi sul fatto che la normativa potesse essere applicata anche per le armi che transitano da queste basi.
“Rota e Morón non sono un colabrodo”, hanno assicurato le fonti a El Paìs, smentendo quindi coloro che sostengono che il divieto di transito attraverso la Spagna di materiale militare destinato a Israele rimanga lettera morta a causa dell’uso incontrollato delle installazioni militari statunitensi in Spagna. “Rota e Morón sono basi di sovranità spagnola, sotto il comando di un militare spagnolo, e tutto ciò che vi accade deve essere autorizzato dalle autorità spagnole”, hanno precisato le fonti. Alla domanda se nessun armamento destinato a Israele sia passato per Rota o Morón, le fonti consultate dal quotidiano spagnolo si sono mostrate più caute. Può darsi, a loro avviso, che la Spagna autorizzi un volo dagli Stati Uniti verso una base tedesca o italiana e, da lì, un nuovo viaggio verso Israele, senza che questo figuri nel piano di volo originale. È anche vero, hanno ammesso, che la Spagna non ispeziona gli aerei da trasporto o le navi statunitensi che fanno scalo nelle basi spagnole e che il Pentagono potrebbe nascondere il proprio carico, ma questo, hanno sostenuto, sarebbe controproducente, poiché il rapporto tra alleati si basa su una fiducia che verrebbe gravemente compromessa se l’inganno venisse scoperto. Il volume di armi trasferite dagli Stati Uniti a Israele è così ingente che non può passare inosservato e ci sono numerosi esempi del fatto che Washington conosce e rispetta le posizioni del governo spagnolo, secondo le fonti, che hanno citato il caso di sei aerei F-35 consegnati a marzo e ad aprile a Israele, che hanno evitato di passare per Rota o Morón. Questi caccia, hanno fatto scalo nelle isole Azzorre, secondo diverse fonti, prima di attraversare in volo lo stretto di Gibilterra.
Diverse nazioni arabe e l’Autorità Nazionale Palestinese hanno chiesto modifiche al piano di pace di Trump per Gaza, che quest’ultimo presenterà oggi al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta Channel 12. Nel rapporto si afferma che si chiede di “ammorbidire il linguaggio” dove si afferma che Hamas verrà disarmato, e invece si chiederà ad Hamas di consegnare le sue armi. Inoltre si chiede che il governo del dopoguerra sia più chiaramente allineato con l’Autorità Palestinese. Inoltre si suggerisce che qualsiasi forza di peacekeeping internazionale venga schierata lungo il confine con Israele e non all’interno di Gaza. Tale richiesta, secondo il rapporto, sarebbe stata apparentemente avanzata da Hamas. Infine si afferma che sia l’Autorità Nazionale Palestinese che il Qatar si sono opposti al ruolo dell’ex primo ministro britannico Tony Blair nella supervisione dell’attuazione dell’accordo.
‘Hostage Family Forum ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima del suo incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, ringraziandolo calorosamente per i suoi sforzi per liberare i prigionieri e implorandolo di portare a termine l’ultimo accordo. “Siamo grati e dipendiamo dalla vostra forza e dalla forza e dal potere straordinario degli Stati Uniti d’America”, scrivono, sottolineando il suo impegno per la loro causa. Le famiglie chiedono a Trump di “resistere fermamente a qualsiasi tentativo di sabotare l’accordo da lei proposto”.
“Capisco il problema Flotilla, su cui condivido dalla a alla zeta le parole del Presidente Mattarella. Ma nonostante i media italiani parlino solo di quello, oggi potrebbe essere il giorno della verità perché il Piano di Trump per la tregua è oggetto di discussione alla Casa Bianca con Netanyahu. Siamo vicini a una svolta anche grazie al lavoro di Tony Blair e di altri leader di tutto il mondo, gente che fa politica e non si limita a stare sui social. Se il Piano verrà approvato, si potrà finalmente recuperare un filo di ottimismo. E iniziare a costruire la soluzione due popoli, due Stati. Occhi puntati su Washington dunque. E giovedì interverremo in Aula, al Senato, col Ministro Tajani su questo”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews.
La Uefa avrebbe inviato una lettera alla Federazione calcistica israeliana assicurandola che non è prevista alcuna riunione questa settimana per valutare la possibilità di mettere al bando Israele a causa della guerra nella Striscia di Gaza. Lo scrive Ynet citando alcune fonti. La notizia smentirebbe quindi l’indiscrezione lanciata dei giorni scorsi dal Times una riunione del Comitato esecutivo in settimana sul tema.
Israele sta spingendo gli Stati Uniti ad apportare modifiche al piano di pace per Gaza in 21 punti del presidente americano Donald Trump, tra cui la limitazione del ruolo del Qatar nella Gaza del dopoguerra. Lo riporta Ynet. Il rapporto afferma che Israele non vuole che il Qatar abbia alcun ruolo nella gestione della Striscia dopo la guerra, a fronte del deterioramento dei rapporti tra lo Stato ebraico e Doha. Tuttavia, gli Stati Uniti considerano il Qatar un partner prezioso e vorrebbero che assumesse un ruolo importante.
Nella notte le forze israeliane di difesa (Idf) hanno annunciato di aver intercettato un missile balistico lanciato dai ribelli houthi dallo Yemen. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf ha anche precisato che non ci sono notizie di impatti o di feriti. A causa del lancio le sirene d’allarme hanno suonato nel centro di Israele e in diversi insediamenti della Cisgiordania meridionale.
Gli Houthi si sono assunti la responsabilità dell’attacco missilistico sostenendo di aver preso di mira “diversi obiettivi sensibili” nell’area di Tel Aviv utilizzando una testata con bombe a grappolo.
L’ex primo ministro britannico Tony Blair è “una figura sgradita nella situazione palestinese”. Lo ha affermato Hossam Badran, membro dell’ufficio politico di Hamas, in un post su Telegram citato da Al-Arabyia. Badran ha sottolineato che “la gestione degli affari palestinesi a Gaza o in Cisgiordania è una questione interna palestinese che deve essere affrontata con il consenso nazionale. Nessuna parte regionale o internazionale ha il diritto di imporre al popolo palestinese come gestire i propri affari. Abbiamo le capacità e le competenze che ci consentono di gestire i nostri affari e le nostre relazioni con la regione e il mondo”.
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che potrebbe concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu nel processo per corruzione, affermando che “il caso grava pesantemente sulla società israeliana”. “Valuterò ciò che è meglio per lo Stato e tutte le altre considerazioni”, le sue parole alla radio dell’Esercito riportate dal Times of Israel.