Gaza, almeno 23 vittime dall’alba. Oggi l’incontro Trump-Netanyahu – La diretta

Almeno 23 persone sono morte dall’alba nella Striscia di Gaza di cui 21 a Gaza City, secondo Al Jazeera che cita fonti mediche sul posto. C’è attesa intanto per l’incontro di oggi tra il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo alcune fonti citate dal Times of Israel l’incontro fra Netanyahu e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff, al quale ha preso parte anche il genero del presidente americano Jared Kushner, sarebbe stato “positivo” ed emergerebbero “segnali di ottimismo” sul piano di pace.

Gaza, verso l'incontro Trump-Netanyahu – Le notizie di oggi 29 settembre Inizio diretta: 29/09/25 09:15 Fine diretta: 29/09/25 23:30