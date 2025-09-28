Usa, Kamala Harris attacca Trump: "Il popolo non si inginocchia, rispondiamo al fuoco con il fuoco"

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha tenuto un discorso al Congressional Black Caucus Phoenix Awards a Washington DC e ha ricevuto anche un riconoscimento. La politica democratica sul palco ha criticato le politiche del capo della Casa Bianca Donald Trump accusandolo di “arricchire i super ricchi” e di impoverire ulteriormente il welfare americano.

“Ogni giorno assistiamo a un presidente che si arricchisce e arricchisce i super ricchi, mentre aumenta le tariffe a spese dei lavoratori, taglia lo SNAP e il Medicaid, ignora la scienza, pone fine alla guerra al cancro e schiera l’esercito degli Stati Uniti nelle strade d’America. E chiariamo bene, avevamo previsto tutto questo. Ma quello che non avevo previsto era la capitolazione. Le università, gli studi legali, i mass media, i titani dell’industria che si sono affrettati a inginocchiarsi”, ha detto Harris. “Ma vi dirò chi si rifiuta di capitolare: il popolo. Quando un presidente con un ego fragile non ha saputo accettare una battuta, ha fatto ricorso al governo federale per zittire la voce di un cittadino”, ha aggiunto parlando della vicenda di Jimmy Kimmel. “Dobbiamo rispondere al fuoco con il fuoco”.