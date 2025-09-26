Usa, incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey

L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato incriminato da un gran giurì federale statunitense con l’accusa di false dichiarazioni al Congresso e ostruzione della giustizia. Comey dovrebbe consegnarsi alle autorità nelle prossime ore. Comey, da tempo avversario del presidente degli Stati Uniti su cui ha indagato, è ora il primo alto funzionario governativo ad affrontare accuse federali in uno dei più grandi casi di Trump: l’indagine del 2016 sulla possibile collusione della sua prima campagna presidenziale con la Russia.

Comey si difende: “Sono innocente e non ho paura”

“Qualcuno a cui voglio molto bene ha detto di recente che la paura è lo strumento di un tiranno, e ha ragione. Ma io non ho paura. E spero che nemmeno voi ne abbiate. Spero invece che siate impegnati, che prestiate attenzione e che votiate come se il vostro amato Paese dipendesse da questo, come in effetti è”. Lo ha detto l’ex direttore dell’Fbi Comey, dopo che è stato incriminato da una giuria federale degli Usa, in un video su Instagram. “La mia famiglia e io sappiamo da anni che opporsi a Donald Trump ha un costo. Ma non potremmo immaginare di vivere in un altro modo. Non vivremo in ginocchio, e nemmeno voi dovreste farlo”, ha aggiunto Comey. “Il mio cuore è spezzato per il Dipartimento di Giustizia. Ma ho grande fiducia nel sistema giudiziario federale e sono innocente. Quindi facciamo un processo e manteniamo la fede”, ha sottolineato.



Trump plaude a incriminazioni

“Giustizia in America! Uno degli esseri umani peggiori che questo Paese abbia mai conosciuto è James Comey, l’ex capo corrotto dell’FBI. Oggi è stato incriminato da una giuria popolare per due capi d’accusa per vari atti illegali e illeciti. Èstato così dannoso per il nostro Paese, per così tanto tempo, e ora sta per essere ritenuto responsabile dei suoi crimini contro la nostra Nazione”. Così su Truth il presidente Usa Donald Trump esulta per l’incriminazione di Comey.



Dipartimento Giustizia: “Ex direttore Fbi accusato di reati gravi”



“Un gran giurì federale ha accusato l’ex direttore dell’Fbi James Comey di gravi reati legati alla divulgazione di informazioni sensibili”. Lo si legge in una nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in cui si evidenzia che “l’atto d’accusa sostiene che Comey abbia ostacolato un’indagine del Congresso sulla divulgazione di informazioni sensibili”. “L’atto d’accusa sostiene inoltre che Comey abbia rilasciato una falsa dichiarazione. Comey ha dichiarato di non aver autorizzato nessuno all’Fbi a fornire informazioni anonime. Secondo l’atto d’accusa, tale dichiarazione era falsa”, prosegue la nota.



Genero di Comey si dimette da procuratore federale dopo incriminazione



Il genero di James Comey si è dimesso da procuratore federale pochi minuti dopo l’incriminazione dell’ex direttore dell’Fbi.Troy Edwards ha lasciato il suo incarico “per onorare il mio giuramento alla Costituzione e al Paese”, ha scritto in una lettera di dimissioni di una sola frase indirizzata a Lindsay Halligan, il neo-nominato procuratore degli Stati Uniti facente funzioni nel distretto orientale della Virginia, ovvero l’ufficio che ha incriminato Comey.