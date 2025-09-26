Accesso Archivi

Spionaggio per la Russia, due 17enni arrestati in Olanda

LaPresse
I due giovani avrebbero compiuto operazioni di hackeraggio

Due ragazzi olandesi di 17 anni sono stati arrestati con l’accusa di attività di spionaggio, presumibilmente per la Russia. Lo riporta il quotidiano olandese De Telegraaf. I due giovani avrebbero compiuto operazioni di hackeraggio. Lo scorso 16 agosto avrebbero utilizzato, nei pressi delle sedi di Europol, Eurojust e dell’ambasciata canadese all’Aia, un ‘wi-fi sniffer‘, un dispositivo in grado di mappare le reti presenti nell’area e intercettare dati. Secondo i genitori, i due sarebbero stati contattati tramite Telegram. Gli arresti sono scattati dopo una segnalazione dei servizi di sicurezza olandesi. Uno dei due ragazzi rimarrà in carcere per altre due settimane, l’altro è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

