Gaza, Meloni: "Prospettiva dei due Stati, interessanti proposte di Trump"

“L’Italia c’è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l’esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l’impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco, fino alla realizzazione della prospettiva dei due Stati“. Lo ha detto Giorgia Meloni in un passaggio del suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu. La premier al riguardo ha definito “molto interessanti le proposte che il Presidente degli Stati Uniti ha discusso con i paesi arabi in queste ore e siamo pronti ovviamente a dare una mano”.