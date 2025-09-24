Francia, professoressa accoltellata in classe da alunno: è in gravi condizioni

In Francia un’insegnante è stata accoltellata in classe da uno studente quattordicenne nel liceo Robert Schuman di Benfeld, a sud di Strasburgo, nella regione francese del Basso Reno. Lo apprende da fonti l’emittente Bfmtv. Il ragazzino è fuggito ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Secondo una fonte vicina alle indagini, si tratta di uno studente ospitato in un centro di accoglienza. La scuola è stata evacuata. L’insegnante è stata ricoverata in gravi condizioni.

L’insegnante ferita è una professoressa di musica di 66 anni. È stata colpita al volto ma non è in pericolo di vita. Ancora sconosciuto il movente dell’aggressione. Il liceo Robert Schuman è un istituto pubblico che conta circa 800 studenti.

Lo studente fermato è stato ricoverato d’urgenza. Durante l’arresto si è ferito con un coltello davanti agli agenti che gli hanno prestato un primo soccorso. Ha avuto un arresto cardiorespiratorio ed è stato rianimato sul posto.