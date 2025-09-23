Assemblea generale Onu, Trump: “Riconoscimento Palestina è ricompensa per Hamas” – Live

“Il riconoscimento della Palestina è una ricompensa per Hamas e i suoi terribili attacchi”, ha detto Trump nel suo intervento, ribadendo la sua posizione sul riconoscimento dello Stato palestinese.
“La Cina e l’India sono i principali finanziatori della guerra” attarverso l’acquisto del petrolio russo, ma “anche alcuni europei” fanno altrettanto. Lo ha detto Donald Trump parlando all’Assemeblea Generale dell’Onu. Nel caso la Russia non voglia negoziare un accordo di pace, ha proseguito Trump, gli Stati Uniti sono “pronti” ad imporre nuove sanzioni e dazi, “ma perché siano efficaci l’Unione europea e tutti voi riuniti qui dovete adottare le stesse misure”.
Al termine dell’apertura del dibattito generale della 80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite per una serie di colloqui bilaterali con leader internazionali.A quanto si apprende, fra gli interlocutori di oggi figurano, tra gli altri, il presidente della Siria Ahmad Husayn al Shara e il presidente libanese Joseph Aoun. Sempre nella giornata di oggi è previsto un incontro bilaterale con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, presso la Rappresentanza Permanente del Qatar e con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, presso la Rappresentanza Permanente turca.
“Chiunque voglia la pace deve essere unito in un messaggio a Hamas: ‘liberate gli ostaggi’. Lo ha detto Donald Trump parlando all’Assemblea Generale dell’Onu. “Dobbiamo negoziare immediatamente la pace, ma vogliamo indietro gli ostaggi”, ha detto il presidente Usa.
“In sette mesi ho fatto finire sette guerre che sembravano interminabili, purtroppo è triste che ho dovuto farlo al posto delle Nazioni Unite. Quale è lo scopo delle Nazioni Unite? Hanno un potenziale incredibile ma non lo sfruttano. Le parole vuote non risolvono le guerre”. Lo ha detto il presidente Donald Trump nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu.
Il presidente Usa Donald Trump ha iniziato il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu attaccando la “disastrosa” precedente Amministrazione Biden ed esaltando i successi del suo governo: “E’ veramente la nuova età dell’oro per l’America”. Inoltre, il presidente ha rivendicato di avere “messo fine a sette guerre, in appena sette mesi. Non era mai successo prima”, ha detto.
L’Onu “è solo un luogo dove una volta all’anno un gruppo di persone si incontra, tiene discorsi e scrive un sacco di lettere e dichiarazioni, ma non si intraprendono azioni concrete e importanti”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa in un’intervista a Fox & Friends, mentre al Palazzo di Vetro si apre il dibattito dell’Assemblea Generale con gli interventi dei leader mondiali. “Penso che sia emblematico di quanto l’Onu sia diventata incapace come organizzazione”, ha detto ancora Rubio, anticipando che nel suo intervento il presidente Donald Trump “sfiderà l’Onu a trovare il suo significato, il suo scopo e la sua utilità come organizzazione, perché sembra non stia svolgendo il suo compito”.
L’umanità è entrata in “un’era di sconvolgimenti sconsiderati e incessante sofferenza umana”. E’ il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel suo intervento di apertura davanti all’Assemblea Generale dell’Onu. La grande settimana di riunioni dell’Assemblea Generale è iniziata lunedì con una serie di eventi, tra cui una conferenza sul conflitto israelo-palestinese e la soluzione a due Stati nella quale vari Paesi, tra cui la Francia, hanno annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese. I principali leader che interverranno oggi sono: il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva; il presidente degli Stati Uniti Donald Trump; il presidente turco Recep Tayyip Erdogan; il re di Giordania Abdullah II; il presidente francese Emmanuel Macron; il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung; e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sono tra i personaggi che interverranno martedì. Il Brasile apre una tradizione decennale, risalente a quando era l’unica nazione a offrirsi volontaria per prima, seguita dalla nazione ospite, gli Stati Uniti.
La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell’Onu, dove a breve assisterà alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell’Assemblea Generale. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell’Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. L’intervento di Meloni in Assemblea Generale è fissato per mercoledì 24 settembre alle ore 20 (le 2 di giovedì in Italia)
Il presidente Donald Trump evidenzierà il “ritorno della forza americana” durante il suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pronunciando un discorso “schietto” e “duro” sui “fallimenti del globalismo”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, anticipando i contenuti dell’intervento del presidente Usa. Trump, ha affermato la funzionaria, parlerà anche dei suoi “successi storici in soli otto mesi, tra cui la fine di sette guerre e conflitti globali”.