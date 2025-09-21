Ucraina, Zelensky: “Sanzioni alla Russia siano dolorose, bloccare rotte di rifornimento”

Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere misure più incisive da parte di Europa e Stati Uniti contro la Russia, intanto sul campo continuano i bombardamenti russi sul territorio ucraino.



“Dobbiamo bloccare tutte le possibili rotte di rifornimento, aggirare le sanzioni, fare pressione sui paesi e sulle singole aziende che li aiutano. I partner hanno questo potere: il potere che dovrebbe proteggere la vita. Ci aspettiamo che il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE sia davvero doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei” ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



“Se la Russia non verrà fermata, diventerà sicuramente una minaccia per i paesi dell’Europa e della regione del Pacifico. Le forti sanzioni sono uno strumento che contribuirà a fermare tutto questo” ha aggiunto Zelensky.



Ci stiamo difendendo quasi quotidianamente dagli attacchi russi. Questa settimana sono stati lanciati oltre 1.500 droni d’attacco, oltre 1.280 bombe aeree guidate e 50 missili di vario tipo. In queste armi sono stati trovati migliaia di componenti stranieri – più di 132.000 – provenienti da diversi paesi: Europa, America, Cina, Giappone e decine di altri” continua il leader di Kiev”Tutte queste tecnologie aiutano la Russia a creare armi su larga scala – prosegue -. Tutto per il terrore contro il nostro popolo”.



Intanto Ieri sera, le truppe russe hanno lanciato attacchi con droni sul villaggio di Velykyi Burluk, nel distretto di Kupyansky. Lo riportano i siti locali. I soccorritori hanno spento rapidamente l’incendio scoppiato a seguito dell’attacco. Gli attacchi hanno colpito il territorio di un’azienda agricola. L’incendio che ne è scaturito ha interessato un’area di 200 metri quadrati. Il tetto di un magazzino è andato distrutto. Non si sono registrate vittime né feriti.