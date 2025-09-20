Ucraina, incontro Zelensky-Trump a margine dell’Assemblea Onu

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in un briefing con i giornalisti, ha riferito che si recherà negli Stati Uniti per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che a New York ha in programma un incontro con il presidente Usa Donald Trump. “Ci stiamo preparando per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha detto Zelensky, secondo quanto riportano i media ucraini tra cui Ukrinform. Il leader ha riferito che terrà “un gran numero di incontri bilaterali“.

Inoltre, ha anticipato il leader ucraino, sempre a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, le first lady dell’Ucraina e degli Stati Uniti, Olena Zelenska e Melania Trump, terranno un colloquio incentrato su questioni umanitarie che coinvolgono i bambini.

Zelensky: “”Non serve fine guerra per garanzie di sicurezza”

Zelensky ha difeso la posizione secondo cui non c’è bisogno di aspettare la fine della guerra per parlare di garanzie di sicurezza. L’Ucraina “deve ricevere queste garanzie efficaci e affidabili prima della fine della guerra”, ha detto Zelensky durante un incontro con i giornalisti, secondo quanto riporta il media ucraino Unian.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina e i suoi partner hanno gettato le basi per garanzie di sicurezza a lungo termine e che spera di valutare quanto siano vicini a finalizzare tali impegni durante gli incontri della prossima settimana a New York. Il leader ha riferito che le nazioni europee sono pronte ad andare avanti con un quadro di riferimento se gli Stati Uniti rimarranno strettamente coinvolti. Ha osservato che le discussioni hanno avuto luogo a più livelli, anche tra i vertici militari e gli stati maggiori sia europei che statunitensi. “Vorrei ricevere segnali chiari su quanto siamo vicini a comprendere che le garanzie di sicurezza da parte di tutti i partner saranno quelle di cui abbiamo bisogno”, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha poi affermato che le sanzioni contro la Russia devono rimanere sul tavolo se gli sforzi di pace si arenano e che intende insistere sulla questione nei colloqui con Trump. “Se la guerra continua e non ci sono progressi verso la pace, ci aspettiamo sanzioni”, ha affermato, aggiungendo che Trump sta chiedendo misure forti da parte dell’Europa.

“Nella notte 40 missili e 580 droni dalla Russia, 3 morti”

Zelensky ha riferito che “per tutta la notte l’Ucraina è stata oggetto di un massiccio attacco da parte della Russia” e che almeno 3 persone sono morte nei bombardamenti. “Il nemico ha lanciato 40 missili, da crociera e balistici, e circa 580 droni di vario tipo. Ringrazio tutti i nostri guerrieri che hanno difeso i cieli per tutta la notte e i nostri piloti di F-16, che oggi hanno dimostrato ancora una volta la loro abilità e hanno contrastato efficacemente la minaccia dei missili da crociera contro l’Ucraina”, ha scritto il leader ucraino su X.

All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025

Zelensky ha riferito che gli attacchi russi hanno preso di mira Dnipro e la regione di Dnipropetrovs’k, così come le regioni di Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia e le comunità delle regioni di Poltava, Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv. “Il nemico ha preso di mira le nostre infrastrutture, le zone residenziali e le imprese civili. A Dnipro, un missile con munizioni a grappolo ha colpito direttamente un condominio”, ha denunciato il presidente ucraino.

“Al momento, sappiamo che decine di persone sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti e, purtroppo, 3 persone sono state uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”, ha scritto Zelensky, sottolineando che “ogni attacco di questo tipo non è una necessità militare, ma una strategia deliberata della Russia per terrorizzare i civili e distruggere le infrastrutture” ucraine. “Ecco perché è necessaria una forte risposta internazionale. L’Ucraina ha dimostrato di poter difendere se stessa e l’Europa, ma per avere uno scudo affidabile dobbiamo agire insieme: rafforzare la difesa aerea, aumentare le forniture di armi ed estendere le sanzioni contro la macchina militare russa e i settori che la finanziano. Ogni restrizione imposta alla Russia salva vite umane. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano e ci sostengono”, ha concluso Zelensky.