Germania, il via ufficiale all'Oktoberfest con il conto alla rovescia: la birra scorre a fiumi

La Theresienwiese di Monaco è ancora una volta il palcoscenico dell’Oktoberfest. I visitatori hanno affollato il parco fin dalle 9 del mattino, desiderosi di assicurarsi un posto nei tendoni prima della spillatura ufficiale dei fusti a mezzogiorno.

Il prezzo della birra parte da 14,50 euro (17 dollari) al litro, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando i partecipanti al festival hanno consumato un totale di sette milioni di litri.

Prima dell’apertura dei fusti, i birrai e gli organizzatori del festival hanno sfilato da Sendlinger Tor alla Theresienwiese.

Alla sfilata hanno partecipato circa un migliaio di persone, accompagnate da carrozze trainate da cavalli riccamente decorate.