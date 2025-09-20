Home > Esteri > Cyberattacco agli aeroporti europei: voli cancellati e ritardi per check-in e imbarco

Voli cancellati e ritardi a Bruxelles, Berlino e Londra

Un attacco informatico ha causato disagi in diversi aeroporti europei, compromettendo i sistemi automatizzati di check-in e imbarco. Lo riportano fonti locali e internazionali, tra cui l’Independent.

Secondo quanto riferisce la Bbc, circa 100 voli diretti o in partenza dall’aeroporto di Londra Heathrow, il più trafficato d’Europa, hanno subito ritardi a causa dell’attacco informatico che ha preso di mira la società Collins Aerospace che fornisce sistemi di check-in e imbarco a diverse compagnie aeree in scali in tutto il mondo. A Bruxelles i voli che hanno subito ritardi sono finora circa 70, a Berlino 15.

Secondo l’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo procedure manuali, con conseguenti ritardi e cancellazioni. Anche aeroporti come Londra Heathrow e Berlino hanno confermato disagi ai voli, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio viaggio prima di recarsi in aeroporto.

Un portavoce dell’aeroporto di Francoforte ha precisato invece che lo scalo tedesco non è stato interessato dall’attacco, mentre a Berlino si segnalano tempi di attesa più lunghi al check-in: “Stiamo lavorando a una soluzione rapida”, si legge sul sito dell’aeroporto.

Bruxelles-Zaventem: almeno 9 voli cancellati e 15 in ritardo

All’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, l’attacco informatico ha avuto un impatto significativo sul traffico aereo: almeno nove voli sono stati cancellati, mentre una quindicina hanno subito ritardi superiori a un’ora, secondo quanto riportato dal quotidiano belga Le Soir.

Il problema è stato causato da un fornitore esterno dei sistemi di check-in e imbarco, che opera in più aeroporti europei. La portavoce dell’aeroporto, Ihsane Chioua Lekhli, ha dichiarato: “Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente a una soluzione e sta cercando di risolvere il problema il più rapidamente possibile”.

Impatto sui passeggeri e misure adottate

Le autorità aeroportuali hanno avvertito che l’attacco potrebbe avere un impatto considerevole sul programma dei voli, con ritardi e cancellazioni anche nelle prossime ore. I passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei propri voli direttamente con le compagnie aeree e a prevedere tempi di attesa più lunghi al check-in.

Heathrow, problema tecnico per fornitore servizi check-in e imbarco

L’aeroporto di Londra Heathrow, il più trafficato d’Europa, ha dichiarato che “un problema tecnico” ha colpito un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco. “Collins Aerospace, che fornisce sistemi di check-in e imbarco per diverse compagnie aeree in diversi aeroporti in tutto il mondo, sta riscontrando un problema tecnico che potrebbe causare ritardi ai passeggeri in partenza”, ha dichiarato lo scalo in un comunicato. Un attacco informatico ai sistemi di check-in e imbarco ha causato disagi al traffico aereo e ritardi in diversi aeroporti europei che hanno consigliato ai viaggiatori di controllare lo stato dei loro voli e si sono scusati per gli eventuali disagi.

Fondata nel 2018, Collins è un’azienda statunitense che opera nel settore della tecnologia aeronautica e della difesa ed è una filiale di RTX Corp., precedentemente nota come Raytheon Technologies. Collins fornisce la tecnologia che consente ai passeggeri di effettuare il check-in, stampare le carte d’imbarco e le etichette per i bagagli e spedire i propri bagagli. Collins ha dichiarato di essere “a conoscenza di un’interruzione legata al cyber” del suo software MUSE in “alcuni aeroporti”, ma che le operazioni di check-in manuale potevano ancora essere utilizzate. “Stiamo lavorando attivamente per risolvere il problema e ripristinare la piena funzionalità per i nostri clienti il più rapidamente possibile”, ha affermato in una dichiarazione, “L’impatto è limitato al check-in elettronico dei clienti e alla consegna dei bagagli e può essere mitigato con operazioni di check-in manuale”. L’impatto è stato avvertito solo in alcuni aeroporti: gli scali di Roissy, Orly e Le Bourget nell’area di Parigi non hanno segnalato interruzioni.