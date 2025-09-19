Usa-Cina, telefonata Trump-Xi: i due leader a confronto su TikTok

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riporta l’agenzia di stampa cinese Xinhua sul suo sito. Secondo un funzionario della Casa Bianca e l’agenzia cinese Xinhua, la telefonata fra i due è iniziata intorno alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia.

Al centro della telefonata il caso TikTok

La telefonata tra i due leader arriva per cercare di finalizzare un accordo che permetta alla popolare app social TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti. Secondo alcuni analisti, il confronto potrebbe anche dare qualche indizio sulla possibilità che i due leader si incontrino di persona per discutere di un accordo finale che metta fine alla guerra commerciale e chiarire la direzione che potrebbero prendere le relazioni fra le due superpotenze. L’accordo su TikTok fa seguito a un accordo quadro che è stato raggiunto all’inizio di questa settimana. Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina si sono attenuate, ma questioni come i dazi e i controlli sulle esportazioni tecnologiche rimangono irrisolte.

Si tratta della seconda telefonata nota fra i due da quando Trump è tornato alla Casa Bianca e ha imposto dazi altissimi sulla Cina, scatenando restrizioni commerciali reciproche. La precedente telefonata si era tenuta il 5 giugno. Il colloquio telefonico di oggi è stato annunciato dallo stesso Trump in un post su Truth lunedì: “Parlerò con il presidente Xi venerdì”, aveva scritto il presidente Usa, aggiungendo che “il rapporto rimane molto forte”.