Cipro: esercitazioni navali e aeree di Francia, Grecia e Italia

Navi da guerra e aerei provenienti da Francia, Grecia, Italia e Cipro hanno completato un’esercitazione marittima della durata di una settimana al largo della costa meridionale di Cipro. Le navi da guerra sono state avvistate nel Mediterraneo intorno all’isola, mentre elicotteri e jet da combattimento solcavano i cieli.

Le esercitazioni si sono concentrate su missioni di ricerca e soccorso, operazioni antisommergibile e guerra cibernetica. L’obiettivo dell’esercitazione è rafforzare la cooperazione e migliorare l’interoperabilità delle forze armate dei quattro Paesi, per rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo orientale.