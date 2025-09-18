Francia, ferrovieri in sciopero fanno incursione al Ministero dell'Economia

Ferrovieri in sciopero, armati di razzi, hanno fatto una breve incursione nella sede del Ministero dell’Economia a Parigi, lasciando scie di fumo nell’aria prima che le guardie di sicurezza li accompagnassero fuori. I manifestanti stanno mettendo in ginocchio la Francia con scioperi dei trasporti, cortei e blocchi stradali, prendendo di mira la metropolitana di Parigi e altri settori.

L’azione si oppone ai piani del presidente Emmanuel Macron di tagliare i finanziamenti ai servizi pubblici.

Proteste si sono svolte a Parigi e altrove, e manifestazioni sono state pianificate in tutto il Paese. Circa 13mila persone hanno partecipato al corteo a Marsiglia. Ad Aix-en-Provence 1.100 persone si sono radunate in corteo, mentre ad Arles si contano 800 manifestanti e 150 a Salon-de-Provence 150. A Nantes sono scoppiati scontri tra alcuni manifestanti e la polizia.