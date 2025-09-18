Accesso Archivi

giovedì 18 settembre 2025

Francia, ferrovieri in sciopero fanno incursione al Ministero dell'Economia

Ferrovieri in sciopero, armati di razzi, hanno fatto una breve incursione nella sede del Ministero dell’Economia a Parigi, lasciando scie di fumo nell’aria prima che le guardie di sicurezza li accompagnassero fuori. I manifestanti stanno mettendo in ginocchio la Francia con scioperi dei trasporti, cortei e blocchi stradali, prendendo di mira la metropolitana di Parigi e altri settori.

L’azione si oppone ai piani del presidente Emmanuel Macron di tagliare i finanziamenti ai servizi pubblici.

Proteste si sono svolte a Parigi e altrove, e manifestazioni sono state pianificate in tutto il Paese. Circa 13mila persone hanno partecipato al corteo a Marsiglia. Ad Aix-en-Provence 1.100 persone si sono radunate in corteo, mentre ad Arles si contano 800 manifestanti e 150 a Salon-de-Provence 150. A Nantes sono scoppiati scontri tra alcuni manifestanti e la polizia.