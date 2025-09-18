Brigitte Macron è pronta a dimostrare in tribunale Usa di essere donna

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la signora Macron è una donna. Il loro avvocato, Tom Clare, afferma che la coppia presidenziale presenterà la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l’influencer statunitense di destra Candace Owens, dopo che quest’ultima ha sostenuto più volte che Brigitte Macron fosse nata uomo. Gli avvocati di Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta.

Legale Macron: “Saranno presentate prove scientifiche”

Intervenendo al podcast Fame Under Fire della BBC, l’avvocato dei Macron, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni “incredibilmente sconvolgenti” e che rappresentano una “distrazione” per il presidente francese. Clare ha aggiunto che “verranno fuori testimonianze di esperti di natura scientifica” e, pur non rivelandone, in questa fase, la natura esatta, ha assicurato che la coppia è pronta a dimostrare pienamente “sia genericamente che specificamente” che le accuse sono false. “È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi a una prova del genere”, ha detto ancora il legale, “è un processo a cui Brigitte Macron dovrà sottoporsi in modo molto pubblico. Ma è disposta a farlo. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro”. “Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova nell’aprirsi in quel modo sono ciò che serve per mettere le cose in chiaro e fermare tutto questo, lei è pronta al 100% ad assumersi questo peso”, ha assicurato Clare.

Il documentario ‘Becoming Brigitte’

Al centro della causa ci sarebbe un documentario di Candace Owens intitolato ‘Becoming Brigitte’, diviso in otto episodi e pubblicato su Yotube all’inizio dell’anno. Finora ha raggiunto più di 2,3 milioni di visualizzazioni. Owens, convinta che l’uomo non abbia mai arrivato sulla Luna o che il riscaldamento globale non esista, afferma che la First Lady francese è in realtà una donna transgender nata sotto l’identità di Jean-Michel Trogneux, suo fratello.

La coppia

I Macron sono sposati dal 2007 ed Emmanuel Macron è presidente della Francia dal 2017. La coppia si è conosciuta al liceo, dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte Macron era allora Brigitte Auzière, sposata e madre di tre figli. Emmanuel si trasferì a Parigi per l’ultimo anno di liceo, ma promise di sposare Brigitte. Lei si trasferì poi nella capitale francese per raggiungerlo e divorziò per poi risposarsi.