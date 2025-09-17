Ucraina, Metsola a Kiev: “L’Europa conferma il suo sostegno”

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è in visita a Kiev per ribadire il continuo e incrollabile sostegno dell’Europa all’Ucraina. Durante la missione, Metsola incontrerà il Presidente Volodymyr Zelensky, il Primo Ministro Denys Svyrydenko, il Presidente della Rada, Ruslan Stefanchuk, e i leader di gruppo e di fazione della Verkhovna Rada.

Apertura della rappresentanza ufficiale del Parlamento europeo a Kiev

Durante la visita, Metsola parlerà al Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, e annuncerà ufficialmente l’apertura della rappresentanza ufficiale del Parlamento europeo a Kiev, co-localizzata con la delegazione dell’UE, a dimostrazione della maggiore presenza e del sostegno dell’Europa sul territorio. Sono previste inoltre una conferenza stampa con il presidente Zelensky e dichiarazioni alla stampa con il presidente della Rada Stefanchuk.

Obiettivi della visita: pace e cooperazione

Durante gli incontri a Kiev, Metsola sottolineerà come il Parlamento europeo continui a sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso una pace stabile e duratura. Ha evidenziato l’importanza di mantenere pressione sulla Russia attraverso sanzioni coordinate e severe, oltre a rafforzare la cooperazione parlamentare tra Bruxelles e Kiev. Un altro punto fondamentale della visita è stato l’impegno a sostenere i progressi dell’Ucraina nella sua richiesta di adesione all’Unione Europea, dimostrando come il Parlamento europeo voglia affiancare il Paese non solo sul piano diplomatico, ma anche in termini di sviluppo politico e istituzionale.

Metsola: “Rimarremo al vostro fianco”

Su X, la Presidente Metsola ha scritto: “Di ritorno a Kiev. A 1300 giorni dall’inizio dell’aggressione, sono in Ucraina con il forte messaggio di sostegno del Parlamento europeo. Così come vi abbiamo sostenuto fin dal primo giorno, rimarremo al vostro fianco”.