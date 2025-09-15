Gaza, Onu: "E' in corso un genocidio, e per molti è diventato redditizio"

Gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno accusato Israele di genocidio a Gaza e hanno avvertito che l’inerzia della comunità internazionale sta favorendo le atrocità e minando l’ordine giuridico globale. Durante una conferenza stampa a Ginevra, Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Cisgiordania e Gaza, ha affermato che “non esiste uno spazio sicuro per i palestinesi” e ha descritto il conflitto come “un crimine mondiale sostenuto dal silenzio, dalla complicità e dalla fornitura di fondi, armi e copertura politica”. E’ intervenuto in videochiamata anche George Katrougalos, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione di un ordine internazionale democratico ed equo, ex ministro greco ed ex europarlamentare. “C’è un’altra vittima oltre ai crimini commessi in Cisgiordania, il genocidio a Gaza. L’ordine giuridico internazionale è ora minacciato in Medio Oriente. Si sta delineando un quadro di illegalità armata con i molteplici attacchi di Israele contro quasi tutti i suoi vicini e anche alcuni Stati non confinanti, come l’Iran e il Qatar”, ha affermato.