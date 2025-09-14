Gaza, Rubio in Israele: sul tavolo annessione Cisgiordania

Mentre non si ferma l’offensiva israeliana a Gaza, il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Israele per una visita ufficiale, meno di una settimana dopo che le forze di difesa israeliane hanno attaccato i leader di Hamas nella capitale del Qatar, Doha. Secondo l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu – riporta il Times of Israel – oggi il premier israeliano e Rubio visiteranno insieme il Muro Occidentale a Gerusalemme.

Secondo quanto riporta Axios, Rubio dovrebbe discutere, nel corso del suo viaggio in Israele, la possibilità di un’annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata. Questo in risposta al previsto riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di numerosi Paesi occidentali alla fine di questo mese. Axios cita funzionari israeliani e statunitensi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha ancora preso una decisione in merito all’annessione e alla portata di tale mossa. Secondo un funzionario israeliano, durante l’incontro con Rubio Netanyahu vorrebbe capire se il presidente Usa Trump sosterrebbe l’annessione.

Proseguono gli attacchi israeliani a Gaza City

Intanto oggi un attacco dell’aeronautica militare israeliana (Idf) ha raso al suolo un edificio a Gaza City. Poco prima, l’esercito di Israele aveva diffuso un avviso di evacuazione per i palestinesi residenti nelle vicinanze di un grattacielo nel quartiere Rimal. “Le Idf colpiranno presto l’edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze”, aveva affermato il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee. Al Jazeera riporta che le forze israeliane hanno distrutto la torre residenziale al-Kawthar nel quartiere meridionale di Rimal a Gaza City con diversi missili.

Fonti negli ospedali di Gaza hanno inoltre riferito ad Al Jazeera che 25 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia lanciati dall’alba. Hani Mahmoud di Al Jazeera, in un servizio da Gaza City, ha affermato di aver assistito a un “ritmo crescente” di attacchi israeliani durante la notte e questa mattina.

Sul fronte opposto, un drone lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen è stato intercettato dalle difese aeree dell’esercito israeliano nei pressi dell’aeroporto di Ramon, nel sud di Israele. Lo afferma l’Idf. Le sirene di allarme aereo sono suonate nella vicina città di Be’er Ora a causa del drone e per il timore della caduta di frammenti dopo che i missili intercettori Iron Dome hanno abbattuto il drone.