Nigeria, chef Baci cucina la più grande pentola di riso del mondo

La celebre chef nigeriana Hilda Baci ha aggiunto un’altra pietra miliare culinaria alla sua carriera da record, cucinando quella che si ritiene sia la pentola di riso jollof più grande del mondo. L’impresa ha avuto luogo venerdì a Lagos, dove Baci e il suo team hanno preparato il piatto base dell’Africa occidentale utilizzando centinaia di chilogrammi di riso, pomodori, peperoni, cipolle e spezie. Baci, diventata famosa a livello mondiale nel 2023 quando ha stabilito il Guinness World Record per la maratona culinaria più lunga, ha affermato che il suo ultimo sforzo è stato fatto per mostrare la cultura alimentare della Nigeria.