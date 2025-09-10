Indonesia, soccorritori al lavoro dopo le inondazioni

I soccorritori indonesiani hanno recuperato i corpi di almeno 12 persone travolte da inondazioni improvvise che hanno colpito l’isola turistica di Bali e la provincia di Nusa Tenggara Orientale. Sei persone risultano disperse.

L’Agenzia per la mitigazione dei disastri ha dichiarato in un comunicato che le piogge torrenziali iniziate lunedì hanno causato lo straripamento dei fiumi, devastando città e distretti di Bali. I soccorritori hanno recuperato almeno otto corpi tra cui quattro persone da un edificio crollato e spazzato via dall’alluvione nella zona più colpita del mercato di Kumbasari, a sud di Denpasar. I video diffusi dall’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso mostrano auto che galleggiano nelle acque fangose, mentre soldati e soccorritori su gommoni aiutano bambini e anziani.