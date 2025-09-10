Francia, attacco con coltello in scuola ad Antibes: due feriti

Un uomo armato di coltello ha ferito uno studente di 16 anni e un insegnante di 52 in un istituto agrario ad Antibes, nel sud della Francia. L’insegnante ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita, mentre il 16enne è stato ferito lievemente. Il deputato delle Alpi Marittime, Eric Pauget, ha offerto il suo “sostegno alle vittime, all’intera comunità docente e al team dirigenziale”.

Arrestato l’aggressore

L’aggressore è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di un 18enne, probabilmente ex studente nella scuola presa di mira. Al momento dell’aggressione il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta nera. Lo riporta l’emittente Bfmtv. I due feriti non sono in pericolo di vita.