Droni russi in Polonia, la polizia ispeziona i detriti in un villaggio

Mercoledì le autorità polacche sono state viste ispezionare i detriti in un villaggio vicino al confine con la Bielorussia, che si ritiene provengano da uno dei droni abbattuti che sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte. La Polonia ha dichiarato in precedenza che diversi droni russi sono entrati nel suo territorio nel corso di diverse ore e sono stati abbattuti con l’aiuto degli alleati della NATO, descrivendo l’incursione come un “atto di aggressione” compiuto durante un’ondata di attacchi russi contro l’Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha affermato di non aver preso di mira la Polonia, ma la Bielorussia, suo stretto alleato, ha dichiarato di aver tracciato alcuni droni che hanno “perso la rotta” perché disturbati.