Nuova Zelanda, padre in fuga da anni coi tre figli: Tom Phillips ucciso dalla polizia

E’ finita tragicamente l’incredibile fuga di un padre in Nuova Zelanda, sparito coi tre figli dal dicembre 2021 e vissuto per quasi quattro anni da fuggitivo, nascondendosi in una fitta foresta. Tom Phillips è stato ucciso dalla polizia in un conflitto a fuoco lunedì 8 settembre 2025.

La sparatoria, avvenuta nelle primissime ore del giorno, ha messo fine a una lunga odissea che ha tenuto con il fiato sospeso i neozelandesi e ha fatto notizia in tutto il mondo. L’uomo e uno dei suoi figli, che oggi hanno 9, 10 e 12 anni, erano stati fermati da un agente di polizia mentre fuggivano dopo aver rapinato un negozio di forniture agricole a Waitomo, una piccola città dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. L’uomo ha aperto il fuoco contro un poliziotto, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale, ma è stato ucciso da altri agenti arrivati sul posto.

Il bambino che era con Phillips è stato preso in custodia e, poche ore dopo, ha aiutato le forze dell’ordine a trovare il rifugio dove gli altri bambini lo aspettavano. Si trovava nel cuore di una fitta foresta: un accampamento improvvisato.

L’ultimo rifugio di Tom Phillips e dei figli nella foresta . (NZ Police via AP)

Phillips, 4 anni in fuga nella foresta

Martedì, il giorno dopo che Tom Phillips è stato ucciso e i suoi figli sono stati salvati e tolti dalla vita selvaggia che conducevano dal dicembre 2021, la polizia cerca di capire come la famiglia abbia vissuto in tutti questi anni, come abbia trovato cibo ed evitato di essere scoperta da tutti coloro che li stavano cercando, a partire dalle forze dell’ordine. A parlare coi giornalisti è stato il commissario di polizia neozelandese Richard Chambers. “È molto probabile che fossimo molto, molto vicini”, ha detto Chambers dopo aver fornito le foto del rifugio di Phillips. Le immagini dell’ultimo accampamento della famiglia – dove lattine di soda, pneumatici e un contenitore di metallo giacevano tra gli effetti personali mimetizzati – hanno fornito pochi indizi. Il sito era probabilmente temporaneo, hanno detto i funzionari, ma si trovava in un terreno che era già stato perquisito in precedenza e sono state trovate armi da fuoco.

La scomparsa a fine 2021 e il sospetto di complici

Gli investigatori hanno sempre creduto che, da quando Phillips era scomparso nel dicembre 2021, lui e i suoi figli non si fossero mai allontanati dal piccolo insediamento rurale in cui vivevano nella vasta regione agricola di Waikato. Ma nonostante l’offerta di una ricompensa considerevole, nessuno li ha mai denunciati. Chambers ha dichiarato che gli agenti cercheranno di scoprire l’identità di “chiunque possa aver aiutato il signor Phillips”. Il padre fuggitivo era esperto di sopravvivenza nella natura selvaggia. Ma con l’intensificarsi dei pattugliamenti e delle ricerche delle forze dell’ordine nella zona, la polizia era sempre più convinta che avesse ricevuto aiuto per rimanere nascosto. Il caso ha diviso la Nuova Zelanda e Phillips ha trovato sostenitori online e tra i residenti dell’insediamento di Marokopa, 40 abitanti, dove aveva vissuto. Alcuni abitanti del luogo hanno detto ai giornalisti che approvavano le sue azioni. “Posso dirvi che non è un eroe”, ha detto Chambers martedì. “Nessuno che fa questo ai bambini, nessuno che punta fucili ad alta potenza contro il mio personale, è un eroe, è semplice”.

La madre dei bambini, la cui identità non è stata rivelata, ha rilasciato lunedì una dichiarazione a Radio New Zealand in cui ha affermato di essere “profondamente sollevata” che il ‘calvario’ dei suoi figli fosse finito. “Ci sono mancati moltissimo ogni giorno per quasi quattro anni e non vediamo l’ora di accoglierli a casa con amore e cure”, ha detto la donna, che è stata identificata dai media neozelandesi solo con il nome, Cat.

Il padre non aveva la custodia dei figli

Nel dicembre 2021 non era la prima volta che Phillips e i suoi figli scomparivano. Tre mesi prima, l’uomo aveva scatenato una massiccia caccia all’uomo quando il suo furgone era stato trovato su una spiaggia vicino a casa sua, senza traccia della famiglia. Le autorità temevano che fossero stati trascinati in mare, ma dopo 17 giorni lui e i bambini riemersero dalla foresta, dicendo che erano stati in campeggio. Phillips è stato accusato di aver sprecato le risorse della polizia, ma è scomparso di nuovo con i bambini, di cui non aveva la custodia legale, prima di presentarsi in tribunale.

Nel corso degli ultimi anni è stato avvistato più volte, ripreso da telecamere di sicurezza e accusato di una rapina a mano armata e furti. Al di là di questi furti, non è chiaro come la famiglia sia riuscita a sopravvivere per anni in una zona rurale selvaggia con temperature invernali gelide. Martedì le autorità non hanno rivelato alcun dettaglio sulla sorte dei bambini dopo il loro salvataggio. È stata coinvolta l’agenzia per la tutela dei minori. “C’è un piano accurato che prevede il coinvolgimento di tutti al momento giusto per assicurarsi che i bambini intraprendano un percorso di recupero davvero solido e sano”, ha detto ai giornalisti il ministro dei Servizi Penitenziari neozelandese Mark Mitchell. Lunedì un giudice dell’Alta Corte ha emesso un’ingiunzione temporanea che vieta ai funzionari o ai media di divulgare alcuni dettagli del caso.