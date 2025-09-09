Iran: accordo con Aiea su ripresa cooperazione su nucleare

L’Iran e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica hanno annunciato la firma di un accordo al Cairo per aprire la strada alla ripresa della cooperazione in ambito nucleare, comprese le modalità per riprendere le ispezioni degli impianti del Paese. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araghchi e il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi, discutendo degli sviluppi relativi alle capacità nucleari dell’Iran. L’incontro è avvenuto in un momento delicato, dopo la decisione dello scorso 28 agosto da parte di Francia, Germania e Regno Unito di avviare il processo di reintroduzione delle sanzioni contro l’Iran. Il 2 luglio, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva firmato una legge adottata dal parlamento del suo Paese che sospende ogni cooperazione con l’agenzia nucleare delle Nazioni Unite. Ciò ha fatto seguito alla guerra di 12 giorni scoppiata tra Iran e Israele lo scorso giugno, durante la quale Israele e Stati Uniti hanno colpito siti nucleari iraniani.