Gaza, tendopoli per la Flotilla alla Sapienza: "Bloccheremo le università"

L’attacco alla nave della Global Sumud Flotilla a Tunisi ha riacceso i motori della protesta all’Università La Sapienza. I primi a muoversi gli studenti che da lunedì sera hanno piantato le tende nella città universitaria per un presidio permanente a sostegno della missione umanitaria a Gaza. I ragazzi dei collettivi si sono collegati con uno degli attivisti della Family Boat, che ha raccontato la notte difficile vissuta dall’equipaggio. “Invitiamo tutti – avvertono gli studenti in una conferenza stampa – a partecipare alle iniziative a sostegno della Global Sumud Flottilla. Se bloccano le navi bloccheremo le università”.