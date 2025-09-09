Tunisi, Flotilla denuncia: "Colpiti da un drone": l'esplosione e i danni

Una delle imbarcazioni principali della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, “è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone” nella notte. Lo comunicano gli stessi attivisti sui loro canali social, pubblicando anche un video dell’attacco avvenuto che sarebbe avvenuto questa notte in acque tunisine. La ‘Family Boat’, afferma la Flotilla, “trasportava i membri del comitato direttivo della Gsf”, tra cui figura anche Greta Thunberg. “L’imbarcazione batte bandiera portoghese e tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro.“Non sono state riscontrate prove di atti ostili o di attacchi esterni” alla Global Sum Flotilla. E’ quanto afferma la Guardia Nazionale tunisina.