Cambogia, inaugurato il nuovo aeroporto a Phnom Penh

La Cambogia ha inaugurato l’aeroporto internazionale Techo a Phnom Penh, con l’obiettivo di promuovere il turismo. Martedì è atterrato nello scalo il primo volo, di Air Cambodia, proveniente dalla Cina. La nuova struttura da 2 miliardi di dollari si trova a circa 20 chilometri dalla capitale e sostituisce l’aeroporto internazionale di Phnom Penh, costruito quasi 70 anni fa. Dovrebbe inizialmente accogliere 13 milioni di passeggeri, con l’intenzione di aumentare la capacità a 50 milioni entro il 2050.

La Cambogia sta cercando di trarre vantaggio dalla crescente industria turistica, che ha registrato un aumento del 23% dei visitatori internazionali nel 2024. Lo scalo internazionale di Techo è stato realizzato grazie a una joint venture tra il governo cambogiano e la Overseas Cambodian Investment Corp. Il costo iniziale di 1,5 miliardi di dollari è salito a 2 miliardi. L’aeroporto, il cui terminal è caratterizzato da una statua di Buddha alta 9 metri, è stato progettato dallo studio britannico Foster+Partners.