Giappone, si dimette il primo ministro Ishiba

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha espresso la sua intenzione di dimettersi a seguito delle crescenti richieste da parte del suo partito di assumersi la responsabilità della pesante sconfitta alle elezioni parlamentari di luglio. Lo riporta la televisione giapponese.
Ishiba, insediatosi a ottobre, ha resistito per oltre un mese alle richieste provenienti principalmente dagli oppositori di destra all’interno del suo stesso partito.
La mossa di Ishiba arriva un giorno prima che il suo Partito Liberal Democratico decida se indire elezioni anticipate per la leadership, che, se approvate, costituirebbero di fatto una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
A luglio, la coalizione di governo di Ishiba non era riuscita a ottenere la maggioranza nella Camera alta, composta da 248 seggi, in un’importante elezione parlamentare, minando ulteriormente la stabilità del suo governo.