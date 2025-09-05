Regno Unito, la vicepremier Rayner si dimette dopo lo scandalo per le tasse non pagate

Un’indagine indipendente ha rilevato che la ministra non ha rispettato gli standard etici richiesti ai membri del governo

Angela Rayner si è dimessa dall’incarico di vicepremier e ministra all’Edilizia abitativa del governo di Keir Starmer per lo scandalo che l’ha vista coinvolta per non aver pagato abbastanza tasse su un appartamento da lei acquistato nell’East Sussex. La politica di Stockport si è dimessa anche dal ruolo di viceleader del Partito Laburista. Lo riporta la Bbc. Rayner ha affermato che il report ha riscontrato che ha agito in buona fede, ma che, fondamentalmente, avrebbe dovuto chiedere una consulenza fiscale più specifica. “Mi assumo la piena responsabilità di questo errore”, ha affermato nella sua lettera di dimissioni indirizzata al primo ministro Keir Starmer. “Vorrei cogliere l’occasione per ribadire che non è mai stata mia intenzione fare altro che pagare l’importo corretto”, ha aggiunto.

L’indagine su Rayner

Un’indagine indipendente ha rilevato che la 45enne non ha rispettato gli standard etici richiesti ai ministri del governo in relazione all’acquisto immobiliare. Era stata la stessa vicepremier a rivolgersi al consulente indipendente sugli standard ministeriali, Laurie Magnus, che oggi ha consegnato la sua relazione al primo ministro Keir Starmer.

Nel Regno Unito, gli acquisti immobiliari sono soggetti a imposte, con oneri più elevati per le case più costose e le seconde case. Secondo alcune fonti, Rayner avrebbe risparmiato 40.000 sterline non pagando l’imposta prevista, nota come imposta di registro.

La reazione di Keir Starmer

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che Angela Rayner ha preso la decisione giusta, ma si è detto “molto triste” nel vederla lasciare il suo governo. “Non ho altro che ammirazione per te e grande rispetto per i tuoi successi in politica”, ha affermato il premier in una lettera scritta a mano che si concludeva con “i migliori auguri e con sincera tristezza”.

Rayner, che ricopriva la carica di ministra dell’Edilizia abitativa nel governo laburista e si era guadagnata la reputazione di una delle sue portavoci più schiette, ha spesso inveito contro coloro che deliberatamente pagano meno tasse del dovuto, in particolare i membri del precedente governo conservatore, sostituito dal Labour nel luglio 2024. Nella sua lettera di dimissioni ha scritto: “Mi assumo la piena responsabilità di questo errore”, riferendosi allo scandalo che la vede coinvolta per l’acquisto di un appartamento.