Gaza, ostaggio Gilboa-Dalal in video: “Riportateci indietro”

“Questo è tutto ciò che vogliamo, vogliamo solo che finisca. Vogliamo tornare dalle nostre famiglie. Per favore, riportateci indietro”. È quanto afferma l’ostaggio Guy Gilboa-Dalal nel video di Hamas che la famiglia dell’israeliano ha acconsentito a diffondere. Nel filmato di 28 secondi, Gilboa-Dalal afferma che la data è il 28 agosto 2025 e che è detenuto dalle brigate Izz ad-Din al-Qassam di Hamas a Gaza City. Ha i capelli corti, una camicia blu scuro e un’espressione di angoscia, mentre si copre il viso con le mani. Il video completo mostra anche un altro ostaggio, identificato come Alon Ohel.