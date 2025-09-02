Francia, accoltella diverse persone in hotel a Marsiglia: ucciso dalla polizia

Un uomo è stato ucciso dai colpi sparati dalla polizia mentre camminava per strada in centro a Marsiglia, su corso Belsunce, con una sbarra di ferro e due coltelli, poco dopo che aveva accoltellato e ferito 3 persone in un hotel. Lo riferisce Bfmtv, precisando che una delle persone accoltellate è in condizioni critiche.

Secondo Le Figaro l’assalitore è un cittadino tunisino sottoposto a controllo giudiziario e le persone da lui accoltellate in hotel sarebbero 4. A Le Figaro risulta che l’accoltellamento sarebbe avvenuto dopo che è scoppiata una lite fra l’assalitore e il personale di un hotel in cui non pagava più l’affitto. Stando a una fonte citata dal giornale, fra le persone aggredite ci sarebbero il direttore dell’albergo e un cliente.