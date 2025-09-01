Ucraina, arrestato un sospettato per l’omicidio dell’ex presidente del parlamento Parubiy

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì mattina che un sospettato è stato arrestato per l’omicidio dell’ex presidente del parlamento Andriy Parubiy.”Le necessarie indagini sono in corso”, ha dichiarato Zelensky sull’app di messaggistica Telegram. “Ringrazio le forze dell’ordine per il loro lavoro rapido e coordinato. Tutte le circostanze di questo orribile omicidio devono essere scoperte”, ha aggiunto.

Capo polizia, coinvolgimento Russia dietro omicidio Parubiy

L’Ucraina sospetta il coinvolgimento russo nell’omicidio dell’ex presidente del parlamento Andriy Parubiy. Lo ha affermato il capo della polizia ucraina. “Sappiamo che questo crimine non è stato accidentale. C’è un coinvolgimento russo. “Tutti saranno ritenuti responsabili davanti alla legge”, ha dichiarato il capo della polizia Ivan Vyhivskyi su Facebook.

Von der Leyen: “Valutiamo ulteriore uso asset russi congelati”

“Una cosa è molto chiara: la Russia, il predatore, deve essere ritenuta responsabile per ciò che ha fatto e deve pagare, deve pagare per i danni e per l’aggressione. Questo deve essere il principio. E quindi stiamo valutando un ulteriore utilizzo dei profitti inattesi che sono stati immobilizzati”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa in Lituania con il presidente Gitanas Nauseda.”Accogliamo con favore la proposta lituana in generale” della confisca dei beni. “Quello che stiamo facendo in questo momento è prelevare i profitti inattesi derivanti dalle risorse mobilitate e incanalarli direttamente in Ucraina, per questioni di difesa o di ricostruzione. Finora, 3,7 miliardi di euro sono stati generati da profitti inattesi e altri ne arriveranno regolarmente, ma stiamo anche riflettendo sui prossimi passi e sul miglior utilizzo di queste risorse”, aggiunge.

Putin: “Crisi conseguenza del colpo di stato provocato da occidente”

“Questa crisi non è nata come conseguenza dell’”attacco della Russia all’Ucraina”, ma come conseguenza del colpo di stato in Ucraina, sostenuto e provocato dall’Occidente, e poi dai tentativi di usare le forze armate per reprimere la resistenza di quelle regioni dell’Ucraina e di quelle persone in Ucraina che non hanno accettato questo colpo di stato, non lo hanno sostenuto”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo a Tianjin per il summit dell‘Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), come riporta Tass. I continui tentativi dell’Occidente di coinvolgere Kiev nella Nato sono un’altra delle principali cause del conflitto ucraino, ha affermato il presidente russo. Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che, a seguito del colpo di stato del 2014, “la leadership politica del Paese che non sosteneva l’ingresso dell’Ucraina nella Nato è stata rimossa”. Secondo il presidente, le cause profonde della crisi devono essere eliminate affinché la soluzione ucraina sia sostenibile e duratura.