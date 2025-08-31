Greta Thunberg: “Global Samud Flotilla a Gaza perché non c’è alternativa, potenti hanno tradito palestinesi”

Greta Thunberg in conferenza stampa dal molo di Barcellona prima della partenza della Global Samud Flotilla verso Gaza: “La domanda oggi non è perché noi partiamo, la storia non è per nulla su di noi o su questa missione, la storia qui è sulla Palestina. Su come le persone sono private dei mezzi basici per sopravvivere. La storia qui è come il mondo possa stare in silenzio, come coloro che sono al potere e dovrebbero rappresentarci stanno tradendo i palestinesi e tutti gli oppressi del mondo” spiega l’attivista.

“Per questo mobilitiamo persone in tutto il mondo e torniamo con decine di navi, perché non c’è semplicemente una alternativa” ha aggiunto l’attivista.