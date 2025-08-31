Egitto, deraglia treno passeggeri: 3 morti e 94 feriti

Un treno passeggeri è deragliato sabato nell’Egitto occidentale, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre 94, hanno dichiarato le autorità.

Si tratta dell’ultimo di una serie di incidenti ferroviari avvenuti nel Paese negli ultimi anni. Il deragliamento è avvenuto mentre il treno viaggiava verso Il Cairo dalla provincia mediterranea occidentale di Matrouh, sulla costa nord del Paese, hanno precisato le autorità ferroviarie in un comunicato. Sette vagoni sono usciti dai binari, due dei quali si sono ribaltati.

Il Ministero della Salute ha diffuso un comunicato separato con il bilancio delle vittime, aggiungendo che 30 ambulanze sono state inviate per trasferire i feriti negli ospedali. Le autorità ferroviarie hanno fatto sapere che è stata aperta un’indagine per determinare la causa del deragliamento.