Cuba, le suggestive immagini della sfilata di auto d’epoca a L’Avana

A L’Avana, a Cuba, si tiene ogni anno il Classic and Antique Cars Rally, un evento molto atteso in cui i proprietari sfilano per le strade con auto americane d’epoca. Gli esperti valutano l’autenticità dei pezzi e lo stato di manutenzione dei veicoli.
Nonostante l’embargo statunitense durato oltre sessant’anni, i meccanici cubani sono diventati tra i più ingegnosi al mondo, spesso ricorrendo a canali informali o fabbricando pezzi a mano per mantenere le auto funzionanti. In molti usano questi veicoli non solo per turismo, ma anche per spostamenti quotidiani o eventi speciali come matrimoni e feste di quinceañera.