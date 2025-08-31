Barcellona, pronte le barche della Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza

dalla nostra corrispondente Lucrezia Clemente

Centinaia di persone si sono radunate al porto di Barcellona, al Moll de la Fusta, per sostenere la Global Sumud Flotilla che partirà tra poche ore per cercare di portare aiuti umanitari a Gaza. I manifestanti hanno gridato slogan come “Israele non è uno Stato, è un’occupazione”, “dal fiume al mare, la Palestina vincerà”, e hanno chiesto a gran voce sanzioni allo Stato ebraico, esortando l’Ue a porre fine alla “complicità con il genocidio”.

Tra la folla spunta un’enorme raffigurazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu con le mani sporche di sangue e i baffetti come quelli di Adolf Hitler.