Barcellona, polvere colorata sulla Sagrada Familia: fermate due attiviste di Futuro Vegetal

Due attiviste per il clima del gruppo Futuro Vegetal sono state fermate oggi dalle guardie di sicurezza della Sagrada Familia a Barcellona dopo avere lanciato polvere colorata contro la facciata dell’edificio storico, per protestare contro gli incendi di quest’estate. “Abbiamo lanciato polvere colorata sulla facciata della Sagrada Familia per protestare contro la complicità dei vari governi negli incendi che hanno devastato la penisola quest’estate”, si legge in un post pubblicato su X da Futuro Vegetal, a cui è anche allegato un video.

La Vanguardia riporta che le due attiviste sono state rilasciate dalla polizia a seguito del pagamento di una sanzione di 600 euro. Secondo il collettivo, i governi regionali e centrali hanno la responsabilità di dare “priorità all’investimento di denaro pubblico negli allevamenti piuttosto che alla protezione delle persone che hanno perso la loro casa negli incendi”. Le attiviste chiedono che si smetta di sovvenzionare “industrie ecocide con le nostre tasse” e che i fondi pubblici siano destinati a lavoratori essenziali come vigili del fuoco o operatori sanitari.