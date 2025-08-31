Barcellona, partita per Gaza la Global Sumud Flottilla: a bordo Thunberg e Ada Colau

(LaPresse) È partita dal porto di Barcellona, al Moll de la Fusta, la Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile internazionale che tenterà di rompere il blocco navale di Gaza e di portare aiuti umanitari ai palestinesi. Tra le prime navi a salpare quella con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau, che hanno salutato la folla presente. Un’enorme bandiera palestinese è stata srotolata lungo il molo mentre i manifestanti hanno urlato slogan contro Israele e per la “Palestina libera”.