Dazi, Corte d’Appello Usa boccia poteri d’emergenza usati da Trump. Il presidente: “Faremo ricorso”

Una Corte d’Appello federale ha annullato l’uso da parte del presidente Donald Trump dei poteri di emergenza concessi dal Congresso per imporre dazi. Una delle possibili conseguenze è il rimborso da parte dell’Amministrazione di miliardi di dolalri finora incassati attraverso le tariffe. La sentenza, con 7 voti a favore e 4 contrari, solleva dubbi sugli accordi che Trump ha stipulato con l’Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e altri importanti partner commerciali per ridurre le aliquote tariffarie “reciproche” sulle loro importazioni rispetto ai livelli originariamente stabiliti dall’Amministrazione ad aprile.La sentenza minaccia inoltre i Dazi che Trump ha imposto a Cina, Canada e Messico per fare pressione su questi Paesi affinché intervengano di più per impedire l’ingresso negli Stati Uniti di spedizioni di fentanil e precursori chimici. La sentenza, tuttavia, non entrerà in vigore prima del 14 ottobre, dando all’Amministrazione Trump il tempo di presentare ricorso alla Corte Suprema.

Il presidente Usa: “Tariffe ancora in vigore faremo ricorso a Corte Suprema”

“Tutti i dazi sono ancora in vigore! Oggi una Corte d’Appello fortemente faziosa ha erroneamente affermato che i nostri dazi dovrebbero essere rimossi, ma sa che alla fine vinceranno gli Stati Uniti d’America. Se questi dazi venissero mai eliminati, sarebbe un disastro totale per il Paese. Ci renderebbe finanziariamente deboli e dobbiamo essere forti. Gli Stati Uniti non tollereranno più enormi deficit commerciali e dazi doganali e barriere commerciali non tariffarie ingiuste imposte da altri Paesi, amici o nemici, che minano i nostri produttori, agricoltori e tutti gli altri”. Lo afferma Donald Trump su Truth, commentando la sentenza della Corte d’Appello federale che ha bocciato i poteri di emergenza invocati dal presidente per imporre i dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti. “Se lasciata in vigore, questa decisione distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d’America. All’inizio di questo fine settimana del Labor Day, dovremmo tutti ricordare che i dazi sono lo strumento migliore per aiutare i nostri lavoratori e sostenere le aziende che producono ottimi prodotti MADE IN AMERICA.Per molti anni, i nostri politici insensibili e imprudenti hanno permesso che i dazi venissero usati contro di noi. Ora, con l’aiuto della Corte Suprema degli Stati Uniti, li useremo a beneficio della nostra Nazione e renderemo l’America di nuovo ricca, forte e potente!”, conclude il presidente Usa.