Argentina, a Buenos Aires i campionati mondiali di tango

A Buenos Aires, in Argentina, sta entrando nelle fasi finali il Campionato Mondiale di Tango, con ballerini provenienti da oltre 50 paesi che competono per il titolo.

Coppie amatoriali e professioniste stanno mostrando le loro abilità nelle due principali categorie: Tango de Pista (Tango da Salone) e Tango Escenario (Tango da Palcoscenico). Le semifinali, che si sono svolte venerdì 29 agosto, hanno visto protagoniste le coppie vincitrici dei campionati locali tenuti in tutta l’Argentina e nel mondo.

La gran finale si terrà il 1° e il 2 settembre, quando migliaia di appassionati assisteranno alle esibizioni dei migliori ballerini del mondo. La competizione rappresenta il punto centrale del Festival e Campionato Mondiale di Tango BA, che si svolge dal 20 agosto al 2 settembre. Organizzato dal Ministero della Cultura di Buenos Aires, il festival comprende oltre 500 attività in più di 50 location, con la partecipazione di oltre 2.000 artisti in concerti, lezioni di ballo e milonghe.