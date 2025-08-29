Ucraina, Kallas: "Putin deride sforzi pace, solo sanzioni funzionano"

“La Russia non vuole la pace, questo è molto chiaro, in questo momento. Quindi, visti gli attacchi che stanno portando avanti, dobbiamo fare pressione su di loro affinché anche loro vogliano la pace. Questa è l’unica cosa che funziona”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio informale Difesa Gymnich a Copenaghen. “Mettiamo sempre molte cose sul tavolo e poi alla fine dobbiamo trovare un accordo. Ma queste discussioni sono in corso e tutti capiscono che, considerando come Putin sta prendendo in giro gli sforzi di pace, l’unica cosa che funziona è la pressione”, ribadisce.