Gaza, proseguono gli attacchi di Israele: almeno 30 morti nelle ultime ore

È salito ad almeno 30 morti a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza nelle ultime ore. Secondo Al-Jazeera, che cita fonti mediche, due delle vittime sono state registrate nel quartiere Zeitoun di Gaza City, nel sudovest della città, e che a Khan Younis nell’attacco israeliano è morto un bambino.

Cinque delle persone uccise sono morte in un attacco con droni israeliani condotto contro tende che ospitavano sfollati nella zona di al-Mawasi, nel sud della Striscia, a ovest di Khan Younis, definita da Israele ‘zona sicura’ ma regolarmente colpita da attacchi dell’esercito.