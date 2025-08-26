Indonesia, scontri davanti al Parlamento tra studenti e polizia

Violenti scontri sono scoppiati a Giacarta durante una manifestazione di migliaia di studenti contro le indennità dei parlamentari. I manifestanti hanno cercato di raggiungere il Parlamento per protestare contro un’indennità abitativa di 50 milioni di rupie (circa 3.075 dollari) mensili ricevuta da 580 deputati dal settembre 2024. La misura è considerata ingiusta in un contesto di crisi economica diffusa tra la popolazione.

La polizia ha risposto sparando lacrimogeni per disperdere i manifestanti, che hanno lanciato pietre e bottiglie e appiccato incendi sotto un cavalcavia. Oltre 1.200 agenti sono stati mobilitati per proteggere il Parlamento. Le autorità hanno chiuso le strade intorno all’edificio, causando pesanti disagi al traffico.