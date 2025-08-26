Accesso Archivi

martedì 26 agosto 2025

Indonesia, fustigati due uomini accusati di essersi baciati in pubblico

Due uomini sono stati frustati in pubblico in Indonesia dopo che un tribunale islamico li ha condannati con l’accusa di avere violato la Sharia abbracciandosi e baciandosi in pubblico, atti che secondo il tribunale possono portare a “relazioni sessuali proibite”. La condanna è avvenuta nella provincia conservatrice di Aceh.

Circa un centinaio di persone hanno assistito alla fustigazione martedì su un palco in un parco della città di Banda Aceh. I due uomini, di 20 e 21 anni, sono stati frustati sulla schiena decine di volte con una canna di rattan da un gruppo di persone. La regione di Aceh consente fino a 100 frustate per reati contro la moralità, fra cui il sesso fra persone omosessuali e fra persone non sposate. La fustigazione è prevista anche per gioco d’azzardo, consumo di alcolici, per le donne che indossano abiti attillati e per gli uomini che non partecipano alla preghiera del venerdì.

Altre 8 persone sono state fustigate pubblicamente sempre oggi per adulterio e gioco d’azzardo.

I due erano stati arrestati nel parco cittadino Taman Sari a Banda Aceh ad aprile, dopo che alcuni residenti avevano segnalato a una pattuglia della polizia di aver visto gli uomini entrare nello stesso bagno del parco. Gli agenti li hanno trovati appunto all’interno mentre si baciavano e si abbracciavano.