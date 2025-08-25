Home > Esteri > Trump: “Abc e Nbc emittenti faziose, dovrebbero perdere licenze”

“Perché Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive al mondo, non pagano milioni di dollari all’anno di licenze? Dovrebbero perdere le licenze per la loro copertura ingiusta di Repubblicani e/o Conservatori, ma come minimo dovrebbero pagare un sacco di soldi per avere il privilegio di usare le onde radio più preziose, ovunque e in qualsiasi momento!”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Il ‘giornalismo‘ corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere abolito!”, aggiunge.