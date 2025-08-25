Accesso Archivi

Salmonella in Spagna, 100 intossicati in hotel a Murcia

This 2009 electron microscope image provided by the Centers for Disease Control and Prevention shows a large group of Gram-negative Salmonella typhimurium bacteria that had been isolated from a pure culture. Poultry producers will be required to bring salmonella bacteria in certain chicken products to very low levels to help prevent food poisoning under a final rule issued Friday, April 26, 2024, by the U.S. Department of Agriculture. (Janice Haney Carr/CDC via AP)
Lucrezia Clemente
L’intossicazione alimentare all’Hotel Cavanna a La Manga del Mar Menor

Un’intossicazione alimentare ha colpito più di un centinaio di persone nell’Hotel Cavanna a La Manga del Mar Menor, nella regione spagnola di Murcia. Ne ha dato notizia l’assessorato alla Salute della regione, citato dal giornale locale La Opinion de Murcia. I primi risultati microbiologici delle persone ricoverate hanno confermato che l’agente eziologico è la salmonella. L’allerta è scattata dopo il pranzo di sabato 23 agosto. Inizialmente erano stati segnalati 28 casi. Con il passare delle ore la cifra delle persone colpite è aumentata superando il centinaio. Gli intossicati hanno lamentato vomito, diarrea, dolore addominale e, in alcuni casi, febbre. Venti persone sono state portate in pronto soccorso e due sono ancora sotto osservazione. 

I tecnici dei Servizi di Sicurezza Alimentare e Zoonosi e Sorveglianza Epidemiologica della Regione, arrivati in hotel, hanno avviato un’indagine per determinare quale sia stata l’origine del focolaio. “Il raggruppamento dei casi nel tempo, con una maggiore insorgenza dei sintomi dopo il pranzo di sabato 23 agosto, suggerisce un’origine comune di natura dietetica”, ha riferito l’assessorato alla Salute. In via precauzionale è stata chiusa la cucina dell’hotel, a cui è stato ordinato di “pulire e disinfettare a fondo” la struttura. Per garantire il servizio agli ospiti, il catering è stato temporaneamente preso in carico da una società esterna.

