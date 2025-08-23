Usa, l'uragano Erin si allontana dalle coste della Carolina del Nord

Il governatore della Carolina del Nord Josh Stein ha visitato la contea di Dare, nella Carolina del Nord, e ha assistito ai danni causati dall’uragano Erin venerdì. Le riprese aeree di WTVD mostrano varie località balneari che subiscono inondazioni lungo la North Carolina Highway 12, mentre le onde dell’oceano si alzano contro le case su palafitte lungo la costa. Stein ha detto che lo Stato “ha schivato un proiettile” e non ci sono state “perdite di vite umane” dopo che l’uragano si è spostato verso il mare e ha evitato la terraferma. Si prevedeva che la tempesta avrebbe causato possibili inondazioni lungo la costa orientale nel fine settimana, ma si prevedeva anche che avrebbe gradualmente perso forza. Il National Hurricane Center di Miami ha riferito venerdì scorso che Erin si era indebolito fino a diventare un uragano di categoria 1, con venti massimi sostenuti di 150 kmh, e si trovava a circa 425 miglia (680 chilometri) a sud-sud-ovest di Halifax, in Nuova Scozia. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE